Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 кит 16-50мм PZ серебро ILCE-6400LS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|25
|Физический размер матрицы
|23.5x15.6 мм
|Кроп-фактор
|1.5
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|есть
|Комплектация
|фотоаппарат, кабель Micro USB, адаптер питания переменного тока, аккумулятор NP-FW50, наплечный ремень, крышка видоискателя, крышка горячего башмака,объектив
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|120.0x66.9x59.7 мм
|Процессор
|BIONZ X
|Байонет
|Sony E
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|USB с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем для пульта ДУ
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, micro SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Цвет
|серебро
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Скорость серийной съемки
|11 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|2.95
|Разрешение дисплея (точек)
|921600
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.403
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