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Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань

Артикул: 222825
  • Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 1
  • Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 2
  • Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 3
Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 1
Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 2
Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - фото 3
5 340 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 222825
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPolaris
Тип товараТостеры
Автоматическое поднятие тостовда
Автоматическое центрирование тостовда
Дисплейнет
Дополнительный цветсеребристый
Звуковое оповещениенет
Количество отделений2
Количество тостов2
Материал корпусаметалл
Мощность900
Основной цветшампань
Тип управлениямеханическое
Вес1,54
Прочеекнопка отмены, поддон для крошек, отсек для сетевого шнура
Функции и особенностирегулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
Экстра подъем маленьких ломтиков хлебада
Тостер Polaris PET 0917A Champagne предназначен для поджаривания ломтиков хлеба, а также разогрева и размораживания хлебобулочных изделий. Функция LIFT and LOOK - легко контролировать поджаривание тостов, а после окончания цикла, тосты автоматически поднимаются.


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Самовывоз невозможен
Тостер Polaris PET 0917A 900Вт шампань - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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