Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Moulinex
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|черный
|Номинальная мощность
|300 Вт
|Максимальная мощность
|1400 Вт
|Максимальная производительность, л/мин
|1.7 кг/мин
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|нет
|Максимальное время непрерывной работы
|10 мин
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|насадка для приготовления колбас, диск для фарша
|Функции и особенности
|самозатачивающиеся ножи
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|3 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|22х28,5х22,5 см
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