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Мясорубка Moulinex ME105830 представлена в черно-серой расцветке и элегантном дизайне. Производительность достигает 1.7 кг/мин. Устройство дополнено пластиковыми корпусом и лотком. Предусматривается наличие системы реверса. Используются два перфорированных диска для перемалывания фарша. Допустимое непрерывное время эксплуатации составляет 10 минут.

Мясорубка Moulinex ME105830 1400Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.