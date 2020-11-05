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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma Cool Steam GP 48Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое белый

Щипцы Harizma Cool Steam GP 48Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое белый

Артикул: 222704
Щипцы Harizma Cool Steam GP 48Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое белый
2 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222704
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность48 Вт
Дополнительные функциипароувлажнение
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева220 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки30 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.4
Ультразвуковой парогенератор преобразует воду в холодный пар, который распределяется по всей длине пластин по специальному каналу. Благотворное воздействие холодного пара ускоряет процесс выпрямления волос, снижает риск их повреждения от перегрева и усиливает блеск.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma Cool Steam GP 48Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое белый - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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