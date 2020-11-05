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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Синхронизаторы Yongnuo Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon

Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon

Артикул: 222679
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 1
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 2
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 3
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 4
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 5
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 6
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 7
  • Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 8
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 1
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 2
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 3
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 4
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 5
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 6
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 7
Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - фото 8
6 490 руб. 
Купить
+ 104 КэтКоинов
Артикул: 222679
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYongnuo
Тип товараСинхронизаторы
Беспроводной контролер синхронизаторов, применяющихся для фотовспышек Nikon. Прибор предназначен для совместной работы с трансивером - радиосинхронизатором YN-622N. Поддерживает режимы TTL, Manual. Новая модель с индексом ТХ предлагает более широкий диапазон функций. Вы можете устанавливать режим синхронной работы нескольких вспышек, имеющих разные параметры настройки. Модель имеет высокую скорость передачи сигналов, характеризуется повышенной надежностью. Предусмотрено широкое меню настроек с многофункциональными кнопками быстрого доступа, данные отображаются на LCD дисплее.


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Комплект радиосинхронизации TTL Yongnuo YN-622N +YN-622N-TX для Nikon - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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