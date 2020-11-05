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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma h10345R 60Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое черный

Щипцы Harizma h10345R 60Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое черный

Артикул: 222663
Щипцы Harizma h10345R 60Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое черный
2 580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222663
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность60 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки90 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.69
Предназначены для укладки волос с элементами гофре. Уникальные вращающиеся полотна особой формы позволяют придать креативную форму как отдельным прядям, так и по всей длине волос с максимальной скоростью.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma h10345R 60Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое черный – стоимость товара 2580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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