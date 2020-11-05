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Фен Harizma Ionic Storm 2000Вт черный

Артикул: 222650
Фен Harizma Ionic Storm 2000Вт черный
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222650
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БрендHarizma
Тип товараФены
В комплектенасадка-концентратор воздуха 8x65 мм 
Вес, кг0,52
Длина сетевого шнура2,75 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Компактный профессиональный фен для волос Harizma Ionic Storm h10205-15 2000 Вт с функцией ионизации. Несмотря на свои компактные размеры, фен оснащён профессиональным мотором с крыльчаткой нового поколения и выдаёт мощный поток воздуха. Яркий стильный дизайн этого фена дополняет продуманная эргономика и продуманное расположение элементов внутри корпуса. Хорошо отцентрованный, сбалансированный, надёжный и нешумный профессиональный мотор переменного тока не перевешивает корпус, благодаря чему мастер не испытывает напряжения при работе этим феном. Функция ионизации работает постоянно в процессе укладки волос, оригинальный светодиод на корпусе фена будет напоминать Вам о данной функции и станет дополнительным поводом для беседы с клиентом.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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