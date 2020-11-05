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Parlux 385 Powerlight является современным, но проверенным в работе феном в профессиональной линейке компании. Помимо яркой цветовой гаммы серия отличается компактностью и высокой эффективностью работы. Фены Parlux 385 Powerlight имеют идеальный для парикмахеров размер — всего 18,5 см в длину, благодаря снижению массы всех без исключения компонентов он удобно располагается в руке и весит 495 грамм. Модель Parlux 385 Powerlight выпускается в 8 классических цветах и дополнена 2 цветами модных расцветок.

Фен Parlux 385 Power Light 2150Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.