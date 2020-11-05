Фен Parlux 385 Power Light 2150Вт красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Parlux
|Тип товара
|Фены
|В комплекте
|2 насадки-концентратор
|Вес, кг
|0,49
|Длина сетевого шнура
|3 м.
|Дополнительная информация
|керамическое покрытие нагревательного элемента, петля для подвешивания, ресурс работы 2000 часов, производительность 79 м?/час
|Защита от перегрева
|да
|Количество режимов интенсивности воздушного потока
|2
|Количество режимов нагрева
|4
|Мощность
|2150
|Функции
|ионизация, подача холодного воздуха
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