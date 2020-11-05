Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Настоящее изделие более компактно, чем YN560-TX. Поддерживает быструю блокировку. Поддерживает работать со вспышками YN560III/YN560IV/YN660/YN968N/YN860Li. Поддерживает показать информацию о группах вспышек. 2 режима отображения: разбиение на страницы, прокрутка экрана. Поддерживает M, Multi режим. Поддерживает установить мощность и угол освечивания вспышек в 6 группах. Совместим с RF-602/RF603/RF603 II/RF605. 16 каналов передачи, дальность управления - 100 м. Отчетливый ЖК-дисплей. Поддерживает управлять затвором фотокамеры через трансивер RF-602/RF603(II)/RF605. Настоящее изделие получает CE, FCC и Telec сертификат.

Трансмиттер Yongnuo YN-560C-TX II для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.