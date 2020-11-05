Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574)

Компания Dell поставляет признанные профессиональным сообществом настольные ПК и моноблоки, тонкие клиенты, мощные рабочие станции и защищенные устройства для работы в экстремальных условиях, мониторы, а также решения и сервисы для защиты терминальных устройств — все инструменты, необходимые сотрудникам современных предприятий для безопасного подключения к корпоративной инфраструктуре и эффективной работы, в том числе совместной, из любой точки планеты в любое время суток. Dell входит в группу компаний Dell Technologies, обслуживающих организации разного масштаба, и предлагает самый широкий портфель инновационных продуктов и решений для конечных пользователей.