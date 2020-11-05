Системный блок Dell Precision 3630 MT (3630-5574)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Dell
|Тип товара
|Системный блок
|Блок питания
|460
|Графический контроллер
|Quadro P620
|Интерфейсы
|4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB 3.1, USB Type-C, 2 x DisplayPort, RJ-45, наушники, микрофон
|Клавиатура и мышь
|да
|Количество ядер
|6
|Объем видеопамяти
|2
|Объем жесткого диска, ГБ
|512
|Оперативная память
|16
|Операционная система
|Ubuntu Linux
|Оптический привод
|DVD-RW
|Процессор
|Intel Core i7 8700
|Связь
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
|Тип графического контроллера
|дискретный
|Тип жесткого диска
|SSD
|Частота процессора
|3,2
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