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Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884

Артикул: 222083
  • Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 1
  • Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 2
  • Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 3
  • Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 4
  • Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 5
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 1
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 2
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 3
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 4
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - фото 5
8 590 руб. 
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+ 149 КэтКоинов
Артикул: 222083
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина прямая
Мощность450 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска38 мм
Диаметр посадочного отверстияM15
Дополнительная рукоятканет
Макс. частота вращения диска25000 об/мин
Блокировка кнопки включениянет
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Длина, см45.5
Ширина, см11.3
Высота, см8.8
Вес, кг2.3
Прямошлифовальная машина DeWalt DWE 4884 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает качественное выполнение большинства типов работ. Самоотключающиеся щетки гарантируют долгий срок службы инструмента. Модель имеет длинную обрезиненную носовую часть, что позволяет работать в труднодоступных местах. В комплект поставки входят 2 ключа и цанга 6 мм


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Самовывоз невозможен
Машина прямая шлифовальная DeWalt DWE4884 - стоимость товара 8590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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