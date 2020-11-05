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Выпрямитель Philips BHS674/00 100Вт черный/розовый (макс.темп.:220С)

Артикул: 221943
Выпрямитель Philips BHS674/00 100Вт черный/розовый (макс.темп.:220С)
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221943
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БрендPhilips
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцовутюжок
Мощность100 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева10
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева220 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.4
Вы сможете легко выпрямлять волосы и создавать идеальный образ. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. А гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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