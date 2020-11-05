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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Starwind Щипцы Starwind SHE6600 50Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое черный/розовый

Щипцы Starwind SHE6600 50Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое черный/розовый

Артикул: 221941
Щипцы Starwind SHE6600 50Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое черный/розовый
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221941
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStarwind
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность50 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.3
С автоматическими щипцами для завивки идеальные локоны будут готовы за считанные секунды и без специальной подготовки. Для этого автоматические щипцы с механическим управлением оснащены одним режимом работы и температурой нагрева.


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Щипцы Starwind SHE6600 50Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое черный/розовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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