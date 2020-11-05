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Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый

Артикул: 221899
  • Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый - фото 1
  • Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый - фото 2
Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый - фото 1
Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый - фото 2
9 500 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 221899
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность41 Вт
Дополнительные функциипароувлажнение
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева8
Покрытие насадоккератиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения / готовности к работе / температуры
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.326
Диаметр плойки поможет создать естественные локоны и волны. Устройство быстро нагревается и уже через 45 секунд готово к использованию. Если плойка не используется в течение 1 часа, она автоматически выключается.


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Щипцы Rowenta CF3810F0 макс.темп.:200С покрытие:Cashmere Keratin белый - по цене 9500 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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