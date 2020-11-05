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Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный

Артикул: 221890
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 1
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 2
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 3
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 4
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 5
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 6
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 7
  • Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 8
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 1
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 2
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 3
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 4
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 5
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 6
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 7
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - фото 8
1 410 руб. 
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Артикул: 221890
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinbo
Тип товара
Дисплейнет
Дополнительная информациявращение шнура
Дополнительные функцииподача холодного воздуха
Количество режимов3
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Комплектация3 насадки: щетка
Материал щеткипластик
Мощность800 Вт
Складная ручкада
Типфен-щетка
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 – это одно из лучших приспособлений для косметического стола каждой девушки. Прибор имеет мощность в 800 Вт, что позволяет быстро и качественно высушить каждый промежуток волос, при этом, не повредив кожу. Модель выполнена в блестящем фиолетовом цвете с черными вставками, что придает ей большей элегантности. В комплекте с феном идет три вида насадок, позволяющих подобрать идеальную под свои волосы.


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Самовывоз невозможен
Фен-щетка Sinbo SHD 7068 800Вт фиолетовый/черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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