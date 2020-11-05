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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Sinbo Щипцы Sinbo SHD 7032 30Вт макс.темп.:180С покрытие:хромированное красный

Щипцы Sinbo SHD 7032 30Вт макс.темп.:180С покрытие:хромированное красный

Артикул: 221867
Щипцы Sinbo SHD 7032 30Вт макс.темп.:180С покрытие:хромированное красный
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221867
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БрендSinbo
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность30 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов2
Количество режимов нагрева2
Покрытие насадокхромированное
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева180 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейнет
Насадкирасческа
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2 м
Вес0.56
Станут идеальным решением для девушек, которые любят создавать красивые локоны. Оснащение позволит максимально облегчить процесс их подготовки, справляться с этой процедурой можно очень быстро. На основание наносится хромированное покрытие, оно исключает повреждение основных элементов.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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