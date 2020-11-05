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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Scarlett Щипцы Scarlett SC-HS60583 25Вт макс.темп.:120С покрытие:керамическое черный

Щипцы Scarlett SC-HS60583 25Вт макс.темп.:120С покрытие:керамическое черный

Артикул: 221861
Щипцы Scarlett SC-HS60583 25Вт макс.темп.:120С покрытие:керамическое черный
1 140 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221861
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность25 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегреванет
Максимальная температура нагрева120 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.3
Для безопасного использования у прибора есть термоизолированный наконечник, а после работы прибор удобно подвешивать за специальную петлю, чтобы прибор не занимал много места.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Scarlett SC-HS60583 25Вт макс.темп.:120С покрытие:керамическое черный - по цене 1140 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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