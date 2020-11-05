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С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.

Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.