Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Время автономной работы
|120
|Комплектация
|Насадка-бритва, гребни, Щёточка для чистки, батарея АА
|Максимальная длина стрижки
|5
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Минимальная длина стрижки
|1
|Назначение
|для бороды
|Насадки
|3 насадки гребня -1,3,5
|Питание
|от батареек
|Тип элементов питания
|АА
|Ширина ножа
|21
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