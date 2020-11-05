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Очиститель воздуха Beurer LR330 поможет избавить воздух в Вашем доме от вредоносных элементов (пыльцы, грязевых частиц, пыли и т.д.), которые могут послужить возникновению аллергий и других заболеваний. Также этот прибор увлажняет воздух естественным образом (с использованием резервуара с водой), улучшая Ваше самочувствие, иммунитет и концентрацию внимания.

Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.