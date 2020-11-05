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Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый

Артикул: 221572
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  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 2
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 3
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 4
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 5
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 6
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 7
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 8
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 9
  • Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 10
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 1
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 2
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 3
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 4
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 5
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 6
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 7
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 8
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 9
Воздухоочиститель Beurer LR330 35Вт белый - фото 10
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221572
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БрендBeurer
Тип товараОчиститель воздуха
Обслуживаемая площадь35 кв.м
Индикациязагрязнения фильтра
Потребляемая мощность55 Вт
Регулировка скорости работыесть
Функция ароматизациинет
Гигростатнет
Источник питаниясеть
Контроль чистоты воздуханет
Назначение прибораочистка воздуха
Размеры, см37x36.2x26
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Установканапольная, настольная
Фильтрыпредварительной очистки, НЕРА-фильтр, угольный
Вес, кг6.7
Очиститель воздуха Beurer LR330 поможет избавить воздух в Вашем доме от вредоносных элементов (пыльцы, грязевых частиц, пыли и т.д.), которые могут послужить возникновению аллергий и других заболеваний. Также этот прибор увлажняет воздух естественным образом (с использованием резервуара с водой), улучшая Ваше самочувствие, иммунитет и концентрацию внимания.


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