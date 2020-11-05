Портативная акустика Marshall Woburn II White

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Marshall
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|стерео
|Мощность, Вт
|130
|Питание
|от сети
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|30-20000
|Отношение сигнал/шум, дБ
|110
|Количество полос AC
|2
|Интерфейсы
|Bluetooth
|Особенности
|классический дизайн от компании Marshall
|Размеры, мм
|400x310x200
|Вес, кг
|8.55
|Дополнительная информация
|механическое управление
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв