Компактный десятикратный бинокль Bresser Condor 10x42 с высококачественной оптикой в легком водонепроницаемом корпусе. Этот бинокль универсален, ему найдется применение в городе и в походе, на стадионе и даже в музее – ближний предел фокусировки составляет всего 3 метра, благодаря чему можно рассматривать экспонаты, к которым нет возможности подойти близко.