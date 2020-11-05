Бинокль PENTAX UP 8-16x21, коричневый

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Бинокль PENTAX UP 8–16x21 – это легкий и удобный универсальный бинокль с переменным увеличением. С его помощью удобно обозревать местность, приближая отдельные объекты для более детального изучения. Благодаря качественной оптике изображение получается чистым и ярким. Бинокль изготовлен в компактном эргономичном корпусе.

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