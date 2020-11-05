Бинокль PENTAX UP 8-16x21, коричневый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Pentax
|Тип товара
|Бинокли
|Увеличение
|8х-16х
|Диаметр объектива
|21 мм
|Регулировка расстояния между зрачками
|есть
|Корпус
|обрезиненный
|Футляр/чехол в комплекте
|есть
|Цвет корпуса
|коричневый
|Вес, гр
|310
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