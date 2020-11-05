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Камера цифровая Levenhuk M200 BASE

Артикул: 221287
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  • Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 3
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  • Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - фото 9
8 332 руб. 
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Артикул: 221287
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Цифровая камера Levenhuk M200 BASE пригодится всем любителям микробиологических исследований. Она позволит сделать из обычного биологического или инструментального микроскопа продвинутый цифровой микроскоп. С цифровой камерой вы сможете делать фотоснимки микропрепаратов, записывать видеоролики исследований, транслировать наблюдения в Интернет или на экран монитора. Камера устанавливается на место штатного окуляра и подключается к компьютеру через USB-кабель. Вы сможете начать работу с ней сразу после быстрой установки программного обеспечения (в комплекте). Цифровая камера Levenhuk M200 BASE подойдет для начинающих и продвинутых любителей биологии. С ее помощью можно вести видеосъемку в шести режимах, отличающихся кадровой частотой и разрешением изображения. Используя возможности программы Levenhuk, даже на домашнем микроскопе вы добьетесь четкой и яркой картинки. Фотоснимки и видеоролики с разрешением до 1600x1200 пикселей подойдут для создания архивов наблюдений или размещения в интернете. С Levenhuk M200 BASE вы сможете делиться с друзьями и единомышленниками самыми яркими впечатлениями наблюдений. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч. Камера совместима с Mac OS, Linux


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Камера цифровая Levenhuk M200 BASE - этот товар вы можете купить по цене 8332 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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