Пылесборники Thomas Smart Touch (4пылесбор.) 787252

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|Thomas SMART TOUCH.
|Тип
|пылесборник
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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