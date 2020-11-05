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Главная Техника для дома Техника для уборки Аксессуары для пылесосов Filtero Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.)

Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.)

Артикул: 220862
  • Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - фото 3
850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220862
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG, AKIRA, BIMATEK, BORK, CAMERON, CLATRONIC, DE LONGHI, ELEKTA, ELENBERG, MELISSA, PHOENIX, SCARLETT, SATURN, SHIVAKI, UFESA, VIGOR, VITEK
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее8 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА Anti-Allergen произведены из синтетического микроволокна MicroFib с антибактериальной пропиткой Anti-Bac. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SAM 02 XXL Экстра пятислойные (8пылесбор.) - по цене 850 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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