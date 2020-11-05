Насадка Filtero FTN 02 универсальная

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Насадка
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|AEG, Akira, Alpina, Daewoo, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, Zanussi, Zelmer
|Тип
|насадка
|Тип насадки
|универсальная
|Прочее
|для пола и ковра
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