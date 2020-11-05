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Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные

Артикул: 220827
  • Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные - фото 1
  • Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные - фото 2
Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные - фото 1
Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные - фото 2
590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220827
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH, SIEMENS, CONTI, KARCHER, SHIVAKI, UFESA
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SIE 04 Экстра пятислойные - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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