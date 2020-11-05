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Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.)

Артикул: 220796
  • Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
500 руб. 
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Артикул: 220796
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьDAEWOO RC 200 H RC 300, RC 305, RC 320 B, F, RC 330 FR RC 350, RC 360, RC 370 B, RC 371 RC 400 B, RC 410, RC 470, RC 480 RC 700 RC 3000 B, S, G RC 3002 RC 3004 RC 3005 RC 3006 B RC 3011 RC 3204 RC 3500 B RC 3700 BA, GA, RA, SA RC 3704 RC 3705 RC 3750 G, R, Y RC 3800 R Fortis RC 4000 RC 4005 RC 4006 B Votex RC 4008 B, S RC 4500 R RC 5018 BA RC 6001 T RC 6002 NB, NE RC 7005 B, S RC 8001 T RC 8002 B, S RC 9000/
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее5 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9009


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Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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