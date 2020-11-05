Пылесборники Filtero SAM 03 Standard двухслойные (5пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SAMSUNG NC 70…, NV 70…, NC 72…, NV 72…, NC 75…, например: NC 7513 NV 75…, NC 80…, NV 80…, NV 90…, RC 55..., RC 90… VC 55…, например: VC 5513 V VC 60…, VC 74…, VC 77…, VC 89... Digimax/ SC 40... Clean Force, например: SC 4030 Clean Force SC 41..., SC 78... Stardust Classic, SC 83... Eco Dream, AKIRA VC-R 1403/ EVGO EVC 4060/ HYUNDAI H-VC 1580/ SHIVAKI SVC 1426 Borasca/
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|5 шт. в упаковке
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