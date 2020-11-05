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Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.)

Артикул: 220791
  • Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220791
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьLG V 36..., V 37..., V 38..., например: V 3811 DV V 42..., V 44..., V 58..., V-C 26..., V-C 29... Turbo Storm, V-C 30... Storm Extra, например: V-C 3032 RB Storm Extra V-C 36... Turbo Storm, V-C 40... Turbo, V-C 41… Turbo Gamma, V-C 42... Magic, V-C 44..., V-C 4A5.., V-C 4B5.., V-C 57... Turbo Max, V-C 58... Turbo Max, V-C 61... Magic, V-C 62..., V-C 65..., V-C 70…, V-C 71..., например: V-C 7113 H V-C 86..., V-CP 54... Turbo Gamma, V-CP 55... Turbo Gamma, V-CP 56... Turbo Gamma, V-CQ 57…/ CLATRO
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее5 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9004


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero LGE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.) - по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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