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Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220778
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220778
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH BBS 1000 - BBS 1199 AlphaSolida, BBS 2000 - BBS 2299 Alpha, BBS 2400 - BBS 2999 Alpha, BBS 5000 - BBS 5999 Optima, BBS 6310 - BBS 6399 с коробом, BBS 7000 - BBS 7999 Compacta, BBS 8000 - BBS 8999 Perfecta, BGL 2A100 - BGL 2A220, BGL 2B110, BGL 3B220, BGL 3C236, BGL 32000 - BGL 32299, например: BGL 32235, BGL 35110 - BGL 35129, BGL 35 MOVE 5, BGL 35 MOVE 6, BGL 35 MOVE 11, BGL 35 MOV 12, BGL 35 MOV 14, BGL 35 MOV 15, BGL 35 MOV 16, BGL 35 MOV 17, BGL 35 MOV 40, BGL 35 SPORT, BGL 42130 - BGL
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SIE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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