Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SAMSUNG SC 20 F 30, SC 21 F 60, SC 40... Clean Force, SC 41..., SC 56…, SC 61... Cupid, SC 61A…, SC 61B…, SC 62... Stealth Pro, SC 63... Stealth Pro, SC 78... Stardust Classic, SC 79… Grand, SC 83... Eco Dream, VC 55…, VC 60…, VC 74…, VC 77…, VC 89... Digimax/ VCJG 246 V, VCJG 248 H, AKIRA VC-R 1403/ EVGO EVC 4060/ HYUNDAI H-VC 1580/ MIDEA MVCB 42 A1…A9, MVCB 45 A1…A9, MVCB 42 B1…B9, VC 33 J 08 F, VCB 43 A1…A9, VCB 46 A1…A9, VCB 43 B1…B9/ SHIVAKI SVC 1426 Borasca.
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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