Оперативная память Kingston 2x16GB DDR4 DIMM (HX436C17PB3K2/32)

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Смелый дизайн теплоотвода и печатной платы черного цвета модулей памяти Predator DDR4 добавит вашей системе стиля и скорости. Модули памяти HyperX Predator DDR4 проходят тщательное тестирование и совместимы с платформами Intel и AMD для высокой скорости работы компьютерных игр, редактирования видео и рендеринга, а также для повышения производительности.

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