Оперативная память Kingston 4GB DDR3L DIMM (KCP3L16NS8/4)

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|Официальная гарантия производителя — 10 лет
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kingston
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR3L
|Тактовая частота
|1600 МГц
|Поддержка ECC
|нет
|CAS Latency (CL)
|11
|Вес, кг
|0.03
|Высота, см
|3
|Длина, см
|13.33
|Количество в упаковке
|1
|Объем одного модуля
|4 Гб
|Форм-фактор
|для компьютеров (DIMM)
|Напряжение питания
|1.35 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|нет
|Пропускная способность
|PC12800
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