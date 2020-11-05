Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DMM (HX313C9FRK2/16)

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Оперативная память HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/16] выпускается в красном варианте и имеет черную печатную плату. Запоминающее устройство оснащено двумя модулями общим объемом 16 ГБ, достаточным для функционирования рабочего процесса. Тайминги изделия, обеспечивающие быстродействие активных процессов, составляют 9-9-9-36. Динамический модуль DDR3 отличается высокой скоростью обработки информации и меньшим энергопотреблением. Изделие имеет частоту такта 1333 МГц, что гарантирует максимальную мощность при загрузке системы. Съемный модуль HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/16] сводит к минимуму временные задержки при запуске процессов благодаря пропускной способности, равной 10600 МБ/с. Асимметричный радиатор обеспечивает эффективную защиту от перегрева. Протестированные микросхемы используются при сборке устройства. Оперативный модуль стабильно функционирует при напряжении 1.5 В. Высота запоминающего устройства равна 32.8 мм.

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