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Электрические роликовые коньки Segway Drift W1

(1)
Артикул: 220257
  • Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 1
  • Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 2
  • Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 3
  • Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 4
Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 1
Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 2
Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 3
Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - фото 4
23 850 руб. 
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+ 185 КэтКоинов
Артикул: 220257
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендNinebot by Segway
Тип товараЭлектроролики
Время зарядки АкБ3 час.
Максимальная скорость, км/ч12
Мощность, Вт37.5
Вес, кг7
Емкость батареи44.4 Вт/ч
Комплектацияконьки x2, зарядка, шнур питания
Максимальная нагрузка100 кг
Рабочая температура, °C10-40
Цветбелый
Электрические роликовые коньки Ninebot by Segway Drift W1 - это новое поколение привычных роликовых коньков. Раньше о таких можно было только мечтать и любоваться в фантастических фильмах, а теперь это реальность! Ездить на них гораздо проще, чем на гироскутере, а скорость, которую они могут развить, действительно впечатляет. Мощные электромоторы позволяют разгоняться до 12 км/ч, а заряда аккумулятора хватит на 45 минут. Принципиальным отличием от обычных роликов является отсутствие необходимости пристёгивать обувь к конькам, достаточно просто встать на платформу и поехать, поскольку управление происходит по принципу самобалансировки. Комфортная ширина площадок и их рифлёная поверхность делает поездку лёгкой и приятной, а крупные резиновые колёса обеспечивают плавный ход. Яркая светодиодная подсветка, цвет которой можно настроить по своему вкусу, делает райдера заметным на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность. Эти коньки по-настоящему универсальны: ездить на них могут не только подростки, но и взрослые, так как, несмотря на свои компактные размеры, ролики выдерживают до 100 кг. Весят они также немного, что позволяет не только кататься и гулять по городу, но и ездить на учёбу или работу. А защита от воды делает возможными поездки в любую погоду.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Устойчивы к случайным ударам при эксплуатации. Поднимаются в горку без проблем

Недостатки:
Хотелось бы большую длительность работы

Комментарий:
В парке у нас положили плитку. По ней ездить не очень комфортно, но для роликов проблемы не представляют, спокойно едут. Иногда под ролик попадает тоненькая веточка, в этом случае ролик пищит и останавливается. Катались после дождя, держак хороший, не скользят.
Чувствительные, легко управлять, легко поворачивать на них. Дети за 10-15 минут научились ездить

Самовывоз невозможен
Электрические роликовые коньки Segway Drift W1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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