Электрические роликовые коньки Segway Drift W1

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ninebot by Segway
|Тип товара
|Электроролики
|Время зарядки АкБ
|3 час.
|Максимальная скорость, км/ч
|12
|Мощность, Вт
|37.5
|Вес, кг
|7
|Емкость батареи
|44.4 Вт/ч
|Комплектация
|коньки x2, зарядка, шнур питания
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Рабочая температура, °C
|10-40
|Цвет
|белый
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25.04.2020
Устойчивы к случайным ударам при эксплуатации. Поднимаются в горку без проблем
Недостатки:
Хотелось бы большую длительность работы
Комментарий:
В парке у нас положили плитку. По ней ездить не очень комфортно, но для роликов проблемы не представляют, спокойно едут. Иногда под ролик попадает тоненькая веточка, в этом случае ролик пищит и останавливается. Катались после дождя, держак хороший, не скользят.
Чувствительные, легко управлять, легко поворачивать на них. Дети за 10-15 минут научились ездить