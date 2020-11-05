Соковыжималка центробежная Moulinex JU655H30 1200Вт серебристый

Корпус соковыжималки Moulinex JU 655 выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и длительный срок службы. Трубка для загрузки ингредиентов обладает диаметром 8,5 см, поэтому даже крупные плоды можно не разрезать перед обработкой. Кувшин объемом 1,25 л снабжен специальным фильтром, который отделяет пену от фреша. Контейнер для мякоти (2 л) легко мыть, поскольку он снимается. Двух скоростей оптимально хватает для получения напитка как из мягких, так и из твердых овощей или фруктов.