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Оперативная память AMD 16Gb DDR4 SODIMM (R7416G2400S2S-UO)

Артикул: 220162
Оперативная память AMD 16Gb DDR4 SODIMM (R7416G2400S2S-UO)
4 870 руб. 
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Артикул: 220162
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAMD
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)17
Вес, кг0.1
Количество в упаковке1
Объем одного модуля16 ГБ
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC419200
Надежные модули памяти позволяют увеличить отклик системы и повысить производительность ресурсоемких программ. Страницы будут загружаться быстрее, а запуск приложений станет проще и быстрее, что сэкономит ваше время для важных проектов.


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Оперативная память AMD 16Gb DDR4 SODIMM (R7416G2400S2S-UO) - стоимость товара 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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