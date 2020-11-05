Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nokia
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Оперативная память
|2 Гб
|Встроенная память
|16 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|6.26
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|1520x720
|Камера, МП
|13
|Фронтальная камера, МП
|5
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 b/g/n
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Емкость аккумулятора
|4000 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|до 400 Гб
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.181
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