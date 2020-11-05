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Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black

Артикул: 220125
  • Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 1
  • Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 2
  • Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 3
  • Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 4
Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 1
Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 2
Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 3
Смартфон Nokia 3.2 2/16GB Black - фото 4
8 090 руб. 
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 220125
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БрендNokia
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Оперативная память2 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.26
Цветчерный
Разрешение экрана1520x720
Камера, МП13
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Влагозащищенный корпуснет
Емкость аккумулятора4000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 400 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.181
Экран создан для просмотра видео и адаптируется к уровню освещенности. Смотрите любимый контент, где хотите — в помещениях и на улице. Камеры отлично снимают при любом освещении, и вы можете хранить памятные моменты как в памяти смартфона, так и на внешних носителях. Функция разблокировки по лицу надежно защитит ваш смартфон. Оставьте зарядное устройство дома на выходные. Батарея Nokia 3.2 может работать 2 дня без подзарядки1. Искусственный интеллект сводит к минимуму потребление заряда приложениями, продлевая время ее работы. Nokia 3.2 — Android One смартфон под управлением чистой Android 9 Pie без сторонних программ. Ничего лишнего — плюс бесплатные обновления безопасности раз в месяц, которые не замедляют работу телефона.


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