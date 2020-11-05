Автомагнитола SKYLOR AVH-6950 multicolor 2din

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SKYLOR
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|да
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Читаемые форматы
|MKV, AVI, MOV/MP4, VOB/MPG, PMP, FLV, RM/RMVB, M2TS, TS/TP, MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, JPEG, BMP, GIF, PNG
|Типоразмер
|2 DIN
|Тип дисплея
|цветной
|Сенсорный дисплей
|да
|Радиоприемник
|есть
|Наличие usb-порта
|есть
|Наличие CD-проигрывателя
|нет
|Наличие Bluetooth
|есть
|Выходная мощность номинальная
|200 Вт
|Выходы
|RCA
|Входы
|USB, AUX, RCA
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|17.8
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|1
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