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Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL

Артикул: 219595
  • Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - фото 1
  • Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - фото 2
Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - фото 1
Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - фото 2
345 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219595
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БрендSWAT
Тип товараДистрибьютор питания
Марка автомобиляуниверсальный
Дополнительноматериал корпуса - термостойкий пластик
Дистрибьютор питания плюсовой ANL 2, линии. Kонтактные шпильки под клемму кольцо диаметром 6 мм. Медная контактная шина. Для силовых кабелей сечением 8 - 0 AWG. Предохранители в комплект не входят. Размеры (ДхШхВ), мм - 120х73х37


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Дистрибьютор питания SWAT FHD-2ANL - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 345 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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