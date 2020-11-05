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Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK

Артикул: 219190
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 3
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 4
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 5
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 6
  • Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 7
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 2
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 3
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 4
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 5
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 6
Наушники Audio-Technica ATH-ANC900BTBK - фото 7
19 980 руб. 
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219190
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БрендAudio-Technica
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкцияполноразмерные
Отсоединяемый кабельда
Система активного шумоподавленияесть
Складная конструкцияда
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xесть
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц5-45000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmicro-USB
Bluetooth-наушники с микрофоном полноразмерные динамические, складная конструкция, отсоединяемый кабель 1.2 м


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