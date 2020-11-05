Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Apple
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Mac OS
|Цвет
|серебристый/черный
|Разрешение экрана
|4096x2304
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth, Wi-Fi
|Оптический привод
|нет
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel
|Модель процессора
|Core i5
|Частота работы процессора, ГГц
|3
|Диагональ экрана, дюйм
|21.5
|Тип оперативной памяти
|DDR4
|Тип жесткого диска
|HDD
|Тип видеокарты
|внешняя
|Сенсорный экран
|нет
|Количество ядер процессора
|6
|Частота оперативной памяти, МГц
|2666
|Объем оперативной памяти, МБ
|8192
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|32000
|Объем жесткого диска, ГБ
|1000
|Проводная сеть
|RJ45
|Камера
|есть
|Модем
|нет
|Дополнительно
|клавиатура и мышь в комплекте
|Размеры (ШxВxГ), мм
|528x450x175
|Вес, кг
|5.66
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