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Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый

Артикул: 218959
  • Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 1
  • Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 2
  • Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 3
  • Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 4
  • Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 5
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 1
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 2
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 3
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 4
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - фото 5
13 520 руб. 
Купить
+ 159 КэтКоинов
Артикул: 218959
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Нитевдевательда
Особенности выполнения петельобметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветсерый
Челнокгоризонтальный
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 серый - по цене 13520 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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