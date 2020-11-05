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Швейная машина Janome XV-5 белый/фиолетовый

Артикул: 218945
Швейная машина Janome XV-5 белый/фиолетовый
8 880 руб. 
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+ 132 КэтКоинов
Артикул: 218945
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Размеры39x30x16см
Подсветкада
Вес, кг5.5
Отсек для хранения принадлежностейда
Максимальная длина стежка4
Количество строчек14
Количество петель1
Дополнительный цвет/дизайн/рисунокфиолетовый
Выполнение петельполуавтоматическое
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Janome XV-5 белый/фиолетовый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome XV-5 белый/фиолетовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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