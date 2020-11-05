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Сетевой фильтр повышенной мощности. Работает под нагрузкой до 16А/3,5 кВт. Подходит для защиты посудомоечных, стиральных машин, мультиварок, свч печей, климатического оборудования и других электроприборов значительной мощности. Высококачественный АБС пластик корпуса, кабель с сечением 3х1, карболитовый автоматический предохранитель многократного действия на 16А четыре розетки с заземлением плюс 1 универсальная, световой индикатор исправности электронного блока защиты, система крепления к поверхности.

Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт черный 1.8-2м (для бытовой техники,повышенная мощность) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.