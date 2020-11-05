Сетевой фильтр Most RG-16А черный 2м

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Most
|Тип товара
|Сетевой фильтр
|USB зарядное устройство
|нет
|Входная вилка
|EURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
|Высота, см
|5
|Выходные розетки
|EURO с заземляющим контактом - 5 шт., российская - 1 шт.
|Длина шнура
|2 м.
|Длина, см
|38
|Количество розеток
|6
|Максимальный ток
|16 А
|Напряжение сети, В
|220
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|6
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