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Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU

Артикул: 218672
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU - фото 2
9 800 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218672
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплейцветной
Спикерфонесть 
Цветчерный 
Встроенная записная книжкаесть 
Скорость, доступность и возможность мгновенного принятия решений являются залогом успеха любого бизнеса. Требовательные клиенты выбирают партнера, предоставляющего наиболее быстрое и комфортное обслуживание. Использование микросотовых DECT-телефонов Panasonic – это эффективный инструмент, позволяющий сотрудникам Вашей компании всегда быть на связи. Микросотовые DECT телефоны Panasonic позволяют сотрудникам перемещаться по всей территории Вашего офиса, не прекращая разговора, и обеспечивают при этом полную функциональность стационарного системного телефона. Если у Вашей компании несколько филиалов, Ваши сотрудники часто перемещаются по офису, в Вашем офисе не всегда работает мобильная связь, микросотовые DECT-телефоны Panasonic – это то, что Вам нужно! Отличительной особенностью нового поколения микросотовых DECT-телефонов Panasonic является снижение уровня постороннего шума. Функция шумоподавления включается нажатием одной клавиши и позволяет уменьшить окружающий шум, и четко слышать голос другого абонента.


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Самовывоз невозможен
Радиотелефон Panasonic KX-TCA285RU - купить по цене 9800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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