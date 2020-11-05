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Радиотелефон Panasonic KX-TGH222RUB черный

Артикул: 218658
Радиотелефон Panasonic KX-TGH222RUB черный
6 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218658
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплеймонохромный
Спикерфонесть 
Цветчерный
Встроенная записная книжкаесть
Автоответчикесть
АОНесть 
Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.


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Самовывоз невозможен
Радиотелефон Panasonic KX-TGH222RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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