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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Pioneer Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные

Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные

Артикул: 218533
  • Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 1
  • Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 2
  • Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 3
Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 1
Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 2
Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - фото 3
7 090 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 218533
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя24 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность70 Вт
Пиковая мощность240 Вт
Чувствительность92 дБ
Длина, см24
Ширина, см16
Теперь гораздо проще обновить оригинальную акустическую систему OEM. Обновите оригинальную акустическую систему автомобиля. С помощью нашей линейки высококачественных решений можно просто обновить вашу акустическую систему. Тщательно подобранные материалы для нашей линейки высококачественных решений позволяют улучшить воспроизведение низких и высоких частот, обеспечивая качество знаменитой концепции открытого звучания и плавных переходов от Pioneer и простоту установки. Определенные модели также включают специальный переходник для быстрой и простой установки.. Загрузите бесплатное приложение CarSoundFit от Pioneer, что позволит оценить качество звука в автомобиле до и после обновления системами Pioneer.


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Автоакустика Pioneer TS-A6990F 700Вт 90дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные пятиполосные - этот товар вы можете купить по цене 7090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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